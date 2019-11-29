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Çemişgezek'te Tarımsal Desteklemeler Toplantısı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2019 yılında uygulanacak bitkisel ve hayvancılık destekleri, hayvan hareketleri genelgesi kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

29.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:46Çemişgezek'te Tarımsal Desteklemeler Toplantısı
'nin ilçesinde 2019 yılında uygulanacak bitkisel ve hayvancılık destekleri, hayvan hareketleri genelgesi kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından, belediye sinema salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Müdürü İlhan Özen, Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Zeynel Erdoğan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Recai Kucum, ilçedeki Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin başkanları, köy ve mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.İlçe Müdürü Özen İlçedeki tarımsal faaliyetler hakkında genel bilgiler verdi.

Daha sonra teknik personeller tarafından, Bakanlığın 2019 yılı desteklerinden mazot, gübre, organik tarım, sertifikalı tohum, fidan, yem bitkileri, havza bazlı ürün fark, lisanslı depoculuk, ana koyun keçi, sürü büyütme, çoban, buzağı, düve alım ve arıcılık destekleriyle hayvan hareketleri ve münavebe konularında görsel destekli sunum yapıldı.

Üreticilerin dinlenmesiyle toplantı sona erdi. - TUNCELİ

Çemişgezek, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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