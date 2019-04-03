Cemmu ve Keşmir'de Yeni Askeri Gerilim

Kaynak: İHA

Pakistan, güvenlik güçlerinin sınırın karşı tarafından gelen ateşe karşılık verdiğini ve 7 Hint askeri öldürdüğünü, Salı günü ise 19 kişiyi yaraladığını iddia etti.Pakistan Cemmu ve Keşmir'de 7 Hint askeri öldürdüğünü iddia etti. Pakistan ordusunun basın birimi ISPR'den yapılan açıklamada, ordunun tepkisi Hindistan tarafında ağır hasara yol açtı. Karşılıklı ateş birçok Hint devriyesine zarar verdi, 7 Hint asker öldü, 19 kişi de yaralandı.Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 sınır muhafız subayı ve 5 yaşındaki bir kız da dahil olmak üzere 2 sivilin Pazartesi günü Keşmir çatışmalarında öldürüldüğü bildirildi. Yetkili, 4 personel de dahil olmak üzere en az 18 kişinin yaralandığını açıkladı.ISPR, Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Hindistan kuvvetlerinin Keşmir sınırındaki Rakhchakri kasabası yakınlarındaki Pakistan askeri noktalarını hedeflediğini, 3 askerin öldürülmesine ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi. - KEŞMİR