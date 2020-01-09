Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de halk otobüsüne çarpan otomobilde hayatını kaybeden avukat Cemre Parmaksız (25), avukatlık ruhsatının birinci yıl dönümünde, memleketi Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Salim Parmaksız'ın kızının fotoğrafına ve tabutuna sarılarak, gözyaşı döktüğü cenazeye katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cemre Parmaksız'ın geçen yıl bugün yemin ederek, avukatlık ruhsatını aldığını söyledi.

Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat Cemre Parmaksız, dün Enes Duman ile birlikte Seyitgazi ilçesi yolundaki H Tipi Cezaevi'nde yatan müvekkiliyle görüşmek için yola çıktı. Ancak Enes Duman'ın kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobil, Seyitgazi Karayolu'nun 7'nci kilometresinde, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Mesut K.'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Enes Duman ve Cemre Parmaksız, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

KIZININ TABUTU BAŞINDAN AYRILMADI

Avukat Cemre Parmaksız'ın cenazesi, bugün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracıyla memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Kumral Abdal Camii'ne getirildi. Kızının tabutu başından bir an olsun ayrılmayan baba Salim Parmaksız, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Kızının tabutuna ve fotoğrafına sarılan acılı baba, uzun süre ağladı. Sağlık durumu nedeniyle anne Arzu Parmaksız'ın getirilemediği cenazeye, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Bilecik Baro Başkanı Halime Aynur ve çok sayıda avukat katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cemre Parmaksız'ın tabutuna, Metin Feyzioğlu, acılı baba Salim Parmaksız ile birlikte omuz verdi. Cenaze aracında da kızının tabutu ile fotoğrafına sarılan baba, 'kızım' diyerek, gözyaşı döktü. Cemre Parmaksız, Bozüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FEYZİOĞLU: AVUKATLIKTA TAM BİRİNCİ YILIYDI

Cenazeye katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Allah ailesine sabırlar versin. Bugün avukatlığının birinci yılını tamamladığı gündü. Yeminini geçen yıl bugün etmişti. Binlerce ruhsat imzalıyorum, imzalarken fotoğrafına baktığım 'Allah yolunu açık etsin' dediğim bir evlat. Fotoğrafını görünce, ruhsatını imzaladım diye hatırladım. O kadar üzgünüm ki diyecek söz bulamıyorum. 25 yaşında, bir ailenin bir tanecik evladı. Bu acının tarifi yok, tüm camiaya sabırlar diliyorum. Onlar için zaman durdu. Bir yıldır gayet güzel, yoğun avukatlık yapıyordu. Kader diyeceğiz ama trafik kazalarında kaybetmek, ne kadar kader deyip geçiştirebileceğimiz bir şey. Acımız gerçekten çok büyük" dedi.

'BAŞARILI BİR AVUKATTI'

Eskişehir Barosu Mustafa Alagöz ise kazayı ilk haber alan insanlardan biri olduğu ifade ederek, "Kaza haberini dün sabah aldık. Haberi ilk alanlardan biri benim. Hemen babasına ulaştık ama söylemedik tabi. Söyleyecek bir şey yok, Allah kimsenin başına vermesin. Sonraki süreçte ailesiyle beraberdik. Ailenin tek evladı. Konuşmakta bile zorlanıyoruz, 25 yaşında bir meslektaşımız. Avukatlık ruhsatını da ben vermiştim. Bugün daha birinci yılıydı. Başarılı bir meslektaşımızdı, baromuzun gençlik meclisinde aktif rol alan bir arkadaşımızdı. Sevdiğimiz çok hanım bir avukatımızdı. Sözler kifayetsiz kalıyor. Böyle durumlarda ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Allah ailesine sabır versin" diye konuştu.

'2020 BENİM YILIM OLACAK' DEMİŞ

Öte yandan Cemre Parmaksız'ın yeni yılı karşılarken, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafına, 'Biliyorsunuz 2020 benim yılım olacak' diye yazdığı görüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DUMAN DA TOPRAĞA VERİLDİ

Parmaksız ile aynı kazada ölen sürücü Enes Duman ise dün Eskişehir'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- Kbilecik