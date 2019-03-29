Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince, (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla organize edilen "Cemre Çarşısı" etkinliği kapılarını açtı.
"Temiz çevre" temasıyla düzenlenen etkinlik, tematik stantlardan alışverişe, kültür sanattan çevre dostu söyleşilere ve sağlıklı beslenmeye kadar çok sayıda programa ev sahipliği yapacak.
Dünyada "sıfır atık" hareketinin öncüsü olarak bilinen ve "Zero Waste Home" kitabı 22 dile çevrilen Bea Johnson, etkinlikte sıfır atığın hayata nasıl geçiş yaptığını, dünyayı kurtaracak ipuçlarını ve evde çöp çıkarmadan nasıl yaşanabileceğini çevre dostlarıyla paylaştı ve sıfır atık konusunda yaşatmaya çalıştığı 5 altın kuralından bahsetti.
Bu kuralların hassasiyetle uygulandığında hayatın değişeceğini ifade eden Johnson, şunları kaydetti:
"Birinci kural, ihtiyacımız olmayan herhangi bir şeyi reddetmek. İkinci kural, kullandığımız ve ihtiyacımız olan şeyleri sınırlandırmak. Üçüncü kural, yeniden kullanılabilecek nitelikte olan eşyalar almak ve özellikle ikinci el eşyalar almaya dikkat etmek. Dördüncüsü kural, ilk üç kuralın haricinde, yani reddedemiyorsak, sınırlandıramıyorsak ve yeniden kullanabilecek durumda değilsek geri dönüşüm yapmak. Son kural ise çürütmek, yani kullanımı sona eren ne varsa uygun yöntemlerle doğada çözündürmek."?
Etkinlik önemli isimleri ağırlayacak Arda Türkmen
, Rafet İnce, Özlem Mekik, Eyüp Kemal Sevinç
, Ali Açıkgül, Ömür Akkor, Duygu Tuğçu gibi ünlü şeflerin gerçekleştireceği söyleşi ve workshoplarda mutfakta geri dönüşüm konusunun ele alınacağı etkinlikte, birbirinden ünlü isimlerin eşyaları satılacak. Mehmet Fatih Çıtak
, Hülya Erol, Mim Kemal Öke
, Mehmet Ali Bulut
, Kemal Özer
gibi birçok önemli yazar ile imza günü, "sıfık atık, sıfık açlık" kapsamında diyetisyen Dilara Koçak
, Taylan Kümeli
ve Sağlıklı Yaşam Koçu Ayşe Tolga
gibi isimlerle de çeşitli söyleşilerin gerçekleştirileceği etkinlik, yarın sona erecek.
Güncel
Kaynak: AA