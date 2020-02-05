Sosyal medyada yaptığı tatil paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Cemre Kemer takipçileri ile girdiği diyaloglarla magazin gündeminde kendine yer buluyor.Sosyal medya ve magazin gündemi haline gelen ünlü şarkıcı Cemre Kemer kimdir? Şarkıcı Cemre Kemer kaç yaşında, nereli? İşte Cemre Kemer hakkında merak edilenler…

CEMRE KEMER KİMDİR?

Cemre Kemer Doğum Tarihi: 17 Şubat 1985

Cemre Kemer Kaç Yaşında: 34 yıl yaşında

Cemre Kemer Nereli: Doğum Yeri İstanbul

Cemre Kemer Boyu: 1,68 m

Cemre Kemer Ebeveynler: Şebnem Özberk, İslam Kemer

Cemre Kemer Müzik Grubu: Hepsi

17 Şubat 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Cemre Kemer, Lütfü Banat İlkokulu ve Sedat Simavi İlkokulu'nda okuduktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'ne girdi. Ortaokul ve liseyi bu bölümde bitirdi ve Klasik Bale eğitimine başladı. Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki çocuk balelerinde çeşitli roller alan Kemer, çeşitli müzik kliplerinde oyuncu olarak çalışmış, şan ve piyano dersleri almış ve reklam jingleları seslendirmiştir.

2005 yılında arkadaşlarıyla Hepsi grubunu kurdular. 2006 yılında Sezen Aksu ile Türkiye turnesine çıktı. Ardından Kenan Doğulu ile birlikte 40 derece partileri'ne katıldı. 2007 ve 2008'de 2 sezon süren Hepsi 1 dizisinde Cemre'yi canlandırdı. Bu oyunculuk deneyiminin yanında Avrupa Yakası ve Benim Annem Bir Melek gibi dizilerde konuk oyuncu oldu. Kısık Ateşte 15 Dakika filminde ve Trafikte 1 dakika gibi reklamlarda oynadı. Cemre, 2011 yılının sonlarına doğru Kral POP'la Hepsi 1 grubu ile Türkiye turnesine çıktı.