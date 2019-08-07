Haberler» Güncel» Haber

Çemsan Kurban bağışı vekaletini Kızılay'a verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Çemsan Fabrikası yönetim kurulu üyeleri Kızılay Derneği'ne kurban bağışında bulundu.

07.08.2019 12:01 Çemsan Kurban bağışı vekaletini Kızılay'a verdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Çemsan Fabrikası yönetim kurulu üyeleri Kızılay Derneği'ne kurban bağışında bulundu.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ile Başkan Yardımcısı Kürşat Yağız, Çemsan Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Bakkaloğlu ve Tümay Bakkaloğlu'nu ziyaret ederek yaptıkları kurban bağışı vekaletlerini kabul etti. Ziyarette konuşan Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer Serdar Bakkaloğlu ve Tümay Bakkaloğlu'na yaptıkları kurban bağışı için teşekkür etti. Çemsan Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesi Kızılay'a kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:08   EDİRNE Kapıkule'de kurulan alışveriş çadırı Edirne'yi karıştırdı
12:07   Dicle Elektrik kaçak tüketimi önlemekte kararlı
12:06   YOİKK Fuat Oktay başkanlığında toplanacak
12:06   Rusya ile vize serbestisi yolcuları sevindirdi
12:06   Kapıkule'de 'alışveriş çadırı' tartışması
12:06   DHA YURT BÜLTENİ - 8
12:06   Antalya'da dolu yağışı meyve ve sebzelere zarar verdi