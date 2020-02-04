Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!

Magazin gündemini takip edenlerin merak ettiği Cenan Adıgüzel, özel hayatı ve oyunculuğu ile merak uyandırıyor. Peki, Cenan Adıgüzel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cenan Adıgüzel hakkında merak edilenler…

CENAN ADIGÜZEL KİMDİR?

Cenan Adıgüzel doğum tarihi: 1994

Cenan Adıgüzel yaşı: 26

Cenan Adıgüzel kilosu: 76

Cenan Adıgüzel boyu: 1.78

Cenan Adıgüzel burcu: Yengeç

Cenan Adıgüzel eğitimi: Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Cenan Adıgüzel 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. 1.78 boyunda olan Cenan Adıgüzel 76 kilo ve burcu yengeçtir.

Cenan Adıgüzel

İlk olarak 2006 yılında Görevimiz Komedi isimli program ile Cenan Adıgüzel ismini tanıdı. 2019 yılında BKM Mutfak ekibinde olan Cenan Adıgüzel, Çok Güzel Hareketler 2 yarışmasında ortaya koyduğu skeçler ile beğeni toplamıştır. Semtsel dönüşüm skeci ile dikkatleri üzerine çeken Cenan Adıgüzel 2016 yılında İmkansız Olasılık adlı filmde rol almıştır.