Kaynak: İHA

- (Özel haber) Cenap Dolaş: " Ali Koç başkanımızın her zaman yanındayız"İSTANBUL - Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cenap Dolaş, "Ali Koç başkanımızın her zaman yanındayız. Kulüp yöneticilerimizle istişare halindeyiz" dedi. Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği açıldı. Açılışta Beylikdüzü Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cenap Dolaş, İhlas Haber Ajansı 'na açıklamalarda bulundu. Derneğin 6 ay önce faaliyete geçtiğini ancak açılışı yeni yaptıklarını belirten Dolaş, "Derneğimizde birçok sosyal projeye imza atacağız. Genç Fenerbahçeliler olarak bu tarz sosyal projeleri her yerde yapıyoruz. Allah'ın izniyle bu sancağı Beylikdüzü'nde taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu."Ali Koç başkanımızın her zaman yanındayız"Derneği Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un bilgisi dahilinde açtıklarını belirten Cenap Dolaş, "Bu açılışta herkesin emeği var. Özellikle grup üyelerimiz elini taşının altına koydu. Hepsinden Allah razı olsun. Biz de bu konuda gereken desteği yapacağız. Ali Koç başkanımızın her zaman yanındayız. Kulüp yöneticilerimizle istişare halindeyiz. Bu tarz projelerde bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Fenerbahçe için elimizi taşın altına koyacağız" şeklinde konuştu.