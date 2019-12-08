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Cenap Erol'dan "yatırım programlarına destek verin" çağrısı

Adana Toros Dernekleri Federasyonu (ATF) Genel Başkanı Cenap Erol, Osmaniye-Kadirli-Kozan-İmamoğlu hattından Adana'ya ulaşması beklenilen tren seferlerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalarda önemli mesafelerin kat edildiğini bildirdi.

08.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:31Cenap Erol'dan
Toros Dernekleri Federasyonu (ATF) Genel Başkanı Cenap Erol, Osmaniye-Kadirli-Kozan- hattından Adana'ya ulaşması beklenilen tren seferlerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalarda önemli mesafelerin kat edildiğini bildirdi.

Erol, yaptığı açıklamada, yatırım programına alınan bu hat ile ilgili çalışmalara siyasilerin katkılarının sürmesini istedi. Federasyon olarak kamuoyu oluşmasını sağladıklarını projenin, AK Parti milletvekillerinin de destek vermesiyle olgunlaştığını söyleyen Erol, hazırlanan projenin maliyetinin yüksek çıkması nedeniyle ikinci bir proje hazırlanarak trenin saatteki ulaşım hızının azaltıldığını kaydetti. Erol, "Bizim bütün gayretimiz Adana'nın Kuzey ilçelerinin kalkınmasına yönelik çalışmalarda yer almak, katkı sunmaktır. Önemli projeler üretiyoruz. Bunların bir kısmının bugüne kadar hayata geçirilmiş olmasının da mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız sürecek. Tamer Dağlı ve tüm AK Parti'li milletvekillerine de bölgeye olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

İmamoğlu, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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