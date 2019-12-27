Haberler » 3. Sayfa » Cenaze aracı tipide mahsur kaldı - Haberler

Cenaze aracı tipide mahsur kaldı

Erzurum'un Tekman ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

27.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:53 Cenaze aracı tipide mahsur kaldı
'un ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Cenaze aracı iş makinelerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlar Mahallesi'ne giden eski muhtar Hasan Bingöl'ün cenazesi kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Gece yarısı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman Kırsal Hizmetler ekibine gelen ihbar üzerine ekip hemen harekete geçerek cenaze aracını halat bağlayarak mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.

Yoğun fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan kırsal hizmetler ekibi her türlü zorluğu göze alarak cenaze aracını ve cenaze ile beraber gelen vatandaşları yolda bırakmadı. - ERZURUM

Erzurum, Tekman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:28   Görme engelli bakkal, teknoloji nedeniyle "zorunlu" emekliye ayrıldı - Haberler
12:27   Avustralya'da Sydney'in su ihtiyacını karşılayan baraj, orman yangınları yüzünden tehdit altında - Haberler
12:22   Down sendromlu çocuklar ve aileleri yılbaşı etkinliğinde buluştu - Haberler
12:19   Emet'te hayırseverlere çağrı - Haberler
12:19   Tekirdağ'da hafif ticari araç tarlaya savruldu: 1 yaralı - Haberler
12:09   Almanya'da MHP'li Cemal Enginyurt'u siyaset yaptığı için sahneden indirdiler - Haberler
11:53   Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü gazetesi ile ilgili karara sert tepki: Baskı kuruyorlar - Haberler
11:46   Sunucu, Malatya'yı sallayan depreme canlı yayında yakalandı - Haberler
11:38   Otomobilini park ederken yüksekten düşen sürücü yaralandı - Haberler
11:22   Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi - Haberler
27.12.2019 12:31:46