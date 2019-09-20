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Cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

20.09.2019 13:55Cenaze dönüşü kaza: 4 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yapan araçtaki ailenin Kayseri'de bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Antalya'ya dönmekte oldukları bildirildi.

Kaza Taşkesiği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Durdu Karan'ın kullandığı 42 BUF 12 plakalı otomobil, Taşkesiği Mahallesini geçtikten sonra yolun sağında bulunan trafik tabelasına çarparak, yaklaşık 50 metre takla atıp sürüklendi.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Durdu Karan'ın yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Erdal Karan, Bedirhan Karan ve Şerife Şahin yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Durdu Karan dışındakilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Otomobilde bulunanların Kayseri'de bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Antalya'ya evlerine dönmekte oldukları bildirildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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