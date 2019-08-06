Haberler» Güncel» Haber

Cenaze dönüşü kaza: 5 yaralı

AKSARAY'da cenazede dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, takla atıp şarampole devrildi.

06.08.2019 10:16 Cenaze dönüşü kaza: 5 yaralı
AKSARAY'da cenazede dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, takla atıp şarampole devrildi. Kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 31'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'daki yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Niğde'ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Fahri Soyer (41) yönetimindeki 51 EK 290 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Fahri Soyer ile yanındaki Gülay (54),Yunus Emre (18) ve Döne Soyer (64) ile Fatma Ülkü (33) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülay Soyer ile Fatma Ülkü'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.



Aksaray, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:13   Sinop'ta 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
12:12   Karayolları'ndan, Adıyaman-Gölbaşı devlet yolu hakkında açıklama
12:12   Arhavi Organize Sanayi Bölgesi 15. Müteşebbis Heyeti Toplantısı
12:12   KURBAN ETİNDE 'ÖLÜM KATILIĞI'NA DİKKAT
12:11   Bakan Pakdemirli: "227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon TL ödenecek"
12:11   Park cezası yazmak isteyen polis ile esnaf arasında arbedesi
12:11   Bozkır Kültür ve Sanat Festivali başladı