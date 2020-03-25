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Cenaze hizmetleri çalışanları koronavirüse karşı tedbirleri artırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle önlemlerini arttırdı.

25.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:23
Cenaze hizmetleri çalışanları koronavirüse karşı tedbirleri artırdı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle önlemlerini arttırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, vatandaşların defin işlemleri için görev yapıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Mezarlıklar Şube Müdürlüğü binası girişlerine el dezenfektanı koyuldu. Yakınlarını defin eden vatandaşların kayıt işlemlerini gerçekleştiren ekipler, görev sürecinde eldiven ve maske kullanıyor.

İşlemler sırasında vatandaşların toplu olarak kayıt alanına girmelerine izin verilmiyor. Cenaze sahiplerinden sadece bir kişi içeriye alınarak işlemleri yapılıyor.

Ekipler maske, gözlük ve eldiven takıyor

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kayıt işlemlerinin yanı sıra cenaze araçları için de tedbir aldı. Alınan kararlardan biri de Covid-19 salgını süresince herkesin güvenliği için cenaze yakınlarını araçlara almamak oldu. Mezarlıkta görev yapan defin hizmeti personeli ve şoförler hastaneden veya evden cenaze almaya giderken maske, gözlük ve eldivenleri ile hizmet veriyor.

Özel kıyafetle yıkama

Cenaze hastaneden alınıp kaydı yapıldıktan sonra gasil haneye getirildiğinde gassal personeli cenaze yıkamasını tam donanımlı kıyafet, eldiven, maske ve gözlük kullanarak gerçekleştiriyor. Yıkama işlemleri sırasında cenaze yakınları gasilhaneye alınmıyor. Yıkama işlemi tamamlanan cenazeler, aynı hassasiyetle defin için kazılan mezarlıklara ulaştırılarak defin işlemleri gerçekleştiriliyor.

Az kişiyle cenaze namazı

Cenaze namazı ve defin işlemleri ise koronavirüs tedbirleri kapsamında namaz saatlerinde yapılmıyor. Görevli imam ile cenaze yakının ortak olarak belirlediği bir vakitte az sayıda cenaze yakının katılımı ile gerçekleştiriliyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde yapılan tüm işlemler, dini hassasiyetlere azami dikkat edilerek yapılıyor. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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