Haberler » Güncel » Cenaze için cezaevinden izin alan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı - Haber

Cenaze için cezaevinden izin alan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde anneannesinin cenazesi için cezaevinden izinli çıkan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı.

28.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:24 Cenaze için cezaevinden izin alan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı

'nın ilçesinde anneannesinin cenazesi için cezaevinden izinli çıkan hükümlü, hırsızlık yaparken yakalandı.

Soma ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kamyon garajında park halindeki iki kamyondan hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen R.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

R.K'nin güvenlik soruşturmasında, 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, yattığı açık cezaevinden anneannesinin cenazesi için izinli çıktığı ve 23 Aralık'ta dönmesi gerektiği tespit edildi.

R.K, tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

Kamyonlardan çalınan 1 cep telefonu, 1 tablet ve şarj bataryası, araç sahiplerine teslim edildi.


Manisa, Soma, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:10   Kartalkaya'da yeni yıl yoğunluğu - Haber
16:10   Eminönü'nde yılbaşı alışverişi - Haber
16:10   İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı hareketliliği - Haber
16:10   Bakan Koca Somali'deki saldırıyı lanetledi - Haber
16:08   Muş'ta kardan kapanan köy yolları açılıyor - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 16:11:49