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Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralı

Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralıÇANKIRI - Çankırı'da meydana gelen otobüs kazasında 34 kişi yaralandı.

18.10.2019 11:58
Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralı
ÇANKIRI - Çankırı'da meydana gelen otobüs kazasında 34 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan cenaze için Çankırı'ya gelen 34 VN 2677 plakalı Cemil Güney idaresinde bulunan 32 yolcunun bulunduğu otobüs zeminin kaygan olmasından dolayı yan yattı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıların bir kısmını Çankırı Devlet Hastanesine diğer kısmını ise Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Olayda kimse hayatını kaybetmezken 3 kişi Ankara'ya sevk edildi.
Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralı

İstanbul, Çankırı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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