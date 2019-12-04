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Cenaze konvoyunda kaza: 4 yaralı - BURSA

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

04.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:34

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde defnedilecek yakınlarının cenazesine katılmak üzere konvoy halinde ilçe merkezinden yola çıkan araçlardan Necati Demir idaresindeki 24 AZ 959 plakalı otomobil, Elbeyli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü, araçta bulunan Havva ve İsmail Demir ile Fatma Bat yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cenaze konvoyunda kaza: 4 yaralı - BURSA

İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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