Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Cenaze namazı kılınan köyde karantina devam ediyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde cenaze namazı sonrasında 430 kişi nüfusu olan köyde 60 kişide çıkan korona virüs sonrasında köyde karantina süreci devam ediyor.

Cenaze namazı kılınan köyde karantina devam ediyor
04.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:28
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde cenaze namazı sonrasında 430 kişi nüfusu olan köyde 60 kişide çıkan korona virüs sonrasında köyde karantina süreci devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında ilk olarak 6 kişide çıkan korona virüs vakası sonrasında köy Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina altına alındı. Karantina sürecinde de köyde yapılan testler sonrasında köydeki korona virüs vaka sayısı 60'a çıkarken 2 kişi de korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. 21 Nisan tarihinde karantina altına alınan Taşkınpaşa'da 14 günlük karantina süreci yarın akşam dolarken Ürgüp Kaymakamlığı tarafından karantina sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köyde kılınan cenaze namazı sonrasında ise köy muhtarı, muhtar azaları ve cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma açıldı.

"Şahinefendi köyü de karantina altında"

Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü de Taşkınpaşa köyünde yaşanan korona virüs vakalarının ardından karantina altına alındı. Şahinefendi köyünde de 1 kişi de çıkan korona virüs vakası sonrasında Ürgüp Kaymakamlığı tarafından Şahinefendi köyü de karantina altına alındı. Taşkınpaşa sınırına gelerek köye ekmek götüren Şahinefendi köyünde bakkal olarak hizmet veren Mehmet Yılmaz'da köylerine korona virüsün Taşkınpaşa köyünden sıçradığını söyledi. Yılmaz, "Köye hizmet için Ramazan pidesi götürüyorum. Köyümüz 1 haftadır karantinada. Taşkınpaşa'da yaşayan bir gelinimiz vardı. Gelinimizden de köyümüze korona virüs sıçradı. ve köyümüzü bundan dolayı karantinaya aldılar" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz’in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Evden kovulduğunu iddia eden 91’lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Haberler
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Haberler
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Güzel haberler geliyor! Sivas’ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Nevşehir’de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi Haberler
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Haberler››Güncel››Cenaze namazı kılınan köyde karantina devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: Brezilyalı belediye başkanından Greta Thunberg'e yardım çağrısı - Haber 17:52: KONYA Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792 yılı törenlerine koronavirüs düzenlemesi - Haber 17:52: ANTALYA-Kaçırdığı bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba Kendimi kaybettim - Haber 17:52: Manisa'da karantinanın ardından geriye duygulandıran mektuplar kaldı - Haber 17:52: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı - Haber 17:47: Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı - Haber 16:24: Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada - Haberler 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler 15:13: Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var - Haberler