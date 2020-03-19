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Cenaze namazına katılanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı'nın cenaze namazında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske kullandı.

19.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:16
Cenaze namazına katılanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktı
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı 'nın babası Sedi Çomaklı'nın cenaze namazında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske kullandı.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Sedi Çomaklı, Aşkale ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına katılanların tedbir amaçlı maske kullandığı ve birbirlerine belirli mesafede durarak saf tuttukları görüldü.
Kılınan cenaze namazının ardından baş sağlığı dilekleri ise tokalaşmadan uzak mesafeden gerçekleştirildi.
Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile Çomaklı ailesinin yanı sıra akademisyenler katıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Aşkale, Güncel

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