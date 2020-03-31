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Cenaze namazında korona virüs tedbiri

Cenaze namazında korona virüs tedbiri Cemaat safların arasında boşluk bırakarak namaz kıldı Avcılar'da, 66 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşın cenaze namazında, korona virüs tedbirleri kapsamında aralıklarla saf tutuldu.

31.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:44
Cenaze namazında korona virüs tedbiri
Cemaat safların arasında boşluk bırakarak namaz kıldı
İSTANBUL - Avcılar'da, 66 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşın cenaze namazında, korona virüs tedbirleri kapsamında aralıklarla saf tutuldu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma Namazları ve cemaat ile namaz kılma yasaklandı. Yasaklar kapsamında vatandaşların toplu şekilde namaz kılmalarına izin verilmiyor. Geçtiğimiz gün kanser rahatsızlığına bağlı 66 yaşında Küçükçekmece'de bir vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın cenaze namazı Avcılar Merkez Camii'nde kılındı. Kılınan cenaze namazında da korona virüs tedbirlerine uyuldu. Namaz kılan cemaat saflarında arasında yaklaşık 1 metre boşluk bırakarak namaz kıldı.
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Cenaze namazında korona virüs tedbiri

Kaynak: İHA

Etiketler: Cemaat, Genel

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Cenaze namazında korona virüs tedbiri
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