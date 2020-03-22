Cenaze namazları 'mesafeli' kılınıyor

MALATYA'da, vefat edenler için kılınan cenaze namazlarında, 'sosyal mesafe' kuralına uyulup saf tutanlar arasında boşluk bırakıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında cuma ve vakit namazlarının cami ve mescitlerde cemaatle kılınmasına ara verildi. Kararın ardından cenaze namazlarında ise sosyal mesafe kuralına uyuldu. Şehir Mezarlığı'nda kılınan iki cenaze namazından önce imam, vatandaşlara aralarında boşluklar bırakarak namaz kılmaları uyarısında bulundu. Uyarının ardından büyük çoğunluğu maske ve eldiven takan vatandaşlar namazı aralarında boşluklar bırakarak kıldı.

Cenaze namazının sosyal mesafe kuralına göre uyularak kılınması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Kaynak: DHA