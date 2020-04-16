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Cenaze namazlarında sosyal mesafe

Kütahya'nın Emet ilçesinde cenaze namazlarında Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri çok sıkı tedbirler uyguluyor.

16.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:06
Cenaze namazlarında sosyal mesafe
Kütahya 'nın Emet ilçesinde cenaze namazlarında Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri çok sıkı tedbirler uyguluyor.

Cenaze namazına katılımda vefat eden kişilerin yakınlarının alınmasına ağırlık verilirleken, bu kişiler arasındaki mesafenin en az 2 metre olmasına büyük önem veriliyor. Emet'li vatandaşlar yapılan bu uygulamaya istinasız uyarken, Korona virüs Covid-19 salgını tedibirleri kapsamında Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri ve Emet Müfütülüğü tarafından bu kuralın istisnasız uygulatılacağı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kütahya, Emet, Yaşam
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