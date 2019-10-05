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Cenaze sonrası paylaşım yapan Kaynarca, fotoğrafına gelen yorumu görünce çileden çıktı!

Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze sonrası paylaşım yapan Oktay Kaynarca, bir takipçisinin "Ben en yakınım öldüğünde 1 ay kendime gelememiştim. Nasıl oluyor bu anlatsana abi biraz" yorumuna sinirlendi.

05.10.2019 12:01

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, hayatını kaybeden yakın dostuTarık Ünlüoğlu'nun cenazesi sonrası çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kaynarca "Ben sigara dumanının altında yana yana en sonunda" notuyla yaptığı paylaşımının altına gelen bir yorumu görünce çileden çıktı.

"RUH HASTASI"

Takipçisinin acısını çabuk unuttuğunu ima eden yorumuna sinirlenen Kaynarca "Sen ve senin gibi hadsiz terbiyesiz boş beleş ve ruh hastası bir kaç kişiye cevaben. Oku dangalak oku ki her haltı kendi bildiğiniz gibi yapmayanları linç etme,saldırma,başkalaştırma kültürünü biz yemedik yemeyiz öğren hatta kafana sok. Orada keyif yapıyorum gibi bilmem nerenle anlayıp,sözüm ona o ufacık zekanla laf soktuğun yer cenazemizin ardından taziye yaptığımız, sakinleşmeye çalıştığımız yer dangalak.. Şimdi sana tavsiyem insanlara o iğrenç enerjinle oturup laf yetiştireceğin yerde git bir iş bul" cevabını verdi.

Cenaze sonrası paylaşım yapan Kaynarca, fotoğrafına gelen yorumu görünce çileden çıktı!

Oktay Kaynarca, Kaynarca, Magazin

YORUMLAR(18)
AYDIN:Oktay Kaynarca ağza alınmayacak derecede hakaretler yağdırdığı seyirci veya halk sayesinde biryerlere geldiğini unutmuş ve oynadığı karaktere bürünmüş o kabadayılığı sana soruverirler ağlarsın OKTAYYYY.Ne babayiğitler var gerçek hayatta.
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MEHMET ASLAN:Sevgili oktay üstadım biz haddimizi aşabiliriz eksik daya yanlış düşüne biliriz bizler ünlü olmadığımız için sizin ortamınızı bilmeye biliriz lakin sizin bu kadar aşırı sinir yapmanızı doğru bulmuyorum sizler halka mal olmuş sanatcilar olduğunuz için bizler ufak tefek de olsa hata yapma payımız olmalı sinir yok sakin olmak hatta hiç bir cevap vermemek dahi ayrı bir olgunluk olabilir sevgiler...
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CONİ:bu oktayin sesi cok cikiyo afrine gitti ya bi havalarda
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KARA BASAN:cok sacma anlik cekilmis bir fotograf ne varki bunda herkes sizin gibi dusunmek zorundami ?
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GÜZEL YORUM:Yorumcu güzel söylemiş
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VATANDAŞ:adam ne güzel dangalak vs diyor. . . Öncelikle cevap verirken üslupla cevap verilir. Sanatçı dediğin üslubuyla döver nerde bizim SANAT GÜNEŞİMİZ NERDE BİZİM NEŞAT ERTAŞIMIZ nerde sonradan görme sözde sanatçılarımız. . .
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SERKAN:Adam haklı dağılalım
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DONSUZ:BU ADAMI HIC SEVMEDIM
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EGOMANYALILAR:o gözlük emojisi ne oluyor ? üzüntüden yaktıgın sıgarayla bı alakası varmı _?
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ANKARA:ağır abi yalakası oktay kaynarca. . .
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