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BBC

Cenaze yemeğinde yanlışlıkla içinde uyuşturucu olan kek servis edildi, davetliler baş dönmesi yaşadı

Almanya'da düzenlenen bir cenaze töreninde, tepsilerin karışması üzerine cenazeye katılanlara içinde uyuşturucu bulunan kek ikram edildi. Davetlilerin baş dönmesi yaşaması üzerine emniyet soruşturma başlattı.

30.10.2019 09:45

Almanya'nın kuzeydoğusundaki Wiethagen kasabasındaki bir restoranda düzenlenen cenaze yemeğine katılan davetlilerin, yedikleri keklerden dolayı baş dönmesi yaşadığı açıklandı.

Wiethagen Emniyeti'nin başlattığı soruşturmada, restoran sahibinin kızından davet için kek hazırlamasını istediği anlaşıldı.

TEPSİLER KARIŞTI

Restoran sahibinin 18 yaşındaki kızının, davette servis edilecek keklerin yanında bir de içinde uyuşturucu olan kek pişirdiği, annenin ise yanlış tepsiyi restorana götürdüğü ifade edildi.

Almanya'da cenaze törenlerinin ardından davetlilere kek ve kahve ikram edilmesi geleneği var.

Olayın Ağustos ayında yaşandığı, ancak hem cenazeye hem de hayatını kaybeden yakınlarının yasını tutanlara saygı göstermek adına olayın kamuoyuna yeni açıklandığı belirtiliyor.

Cenaze yemeğinde yanlışlıkla içinde uyuşturucu olan kek servis edildi, davetliler baş dönmesi yaşadı

Almanya, Dünya
BBC


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