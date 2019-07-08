08.07.2019 17:54
Haberler» Yerel» Haber

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralıSİNOP - Sinop'ta cenazeye giden vatandaşların içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
SİNOP - Sinop'ta cenazeye giden vatandaşların içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop-Boyabat eski kara yolu Dranaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesine bağlı Aluç köyündeki yakınlarının cenazesine giden ve içinde 5 kişinin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Mıcıra kapılan araç şarampole yuvarlandı. Kazada bir kadın yolcu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunanların köydeki bir cenazeye katılmak için yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: İHA
Sinop, Yerel

Son Dakika Haberleri
18:56   Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
18:30   Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı
17:54   Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
16:47   Fanatik Beşiktaş taraftarı kansere yenik düştü
15:12   Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencilerine yönelik 'Tasarım Beceri Atölyesi' açıldı
14:55   Sıcak havada bunalan tatilciler plaja akın etti
14:11   Kadın muhtar, yerli ve yabancı turistleri Pınargözü mesire alanına bekliyor