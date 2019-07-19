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Cenaze yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

19.07.2019 09:55
Tokat'ın Turhal ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Tokat'a bir yakınının cenazesine giden Aydoğan Duman idaresindeki 34 AHF 169 plakalı otomobil, Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde İsmail Taşdemir'in kullandığı 05 DN 403 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selahattin Duman, Süleyman (15) ve Fatma Mutlu, Leyla Genç ve Şirin Taşdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi ve Amasya'daki hastanelere kaldırıldı.
Süleyman Mutlu, Turhal Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Kaynak: AA
Turhal, Tokat, Güncel

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