09.07.2019 16:54
Haberler» Güncel» Haber

Cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde akrabalarının cenazesine giden ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde akrabalarının cenazesine giden ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Gül (38) idaresindeki 41 H 9695 plakalı otomobil, Kayadüzü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ömer (29), Mustak (48) ve Gülizar Gül (40) ile Emine Öksüz (45) yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildekilerin, akrabalarının Samsun'un Havza ilçesindeki cenazesine katılmak üzere İzmit'ten yola çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Merzifon, Amasya, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:24   "Okullar Hayat Olsun Projesi"
18:24   Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında, savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı
18:23   Geleceğin mühendisleri Avrupa standartlarında öğrenim görüyor
18:23   Antalya'da yol kenarında bir kadının ölü bulunması
18:22   Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış...
18:22   İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu
18:22   Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Ürdün'de toplandı