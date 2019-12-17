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Cenazede dernek başkanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'de yonca balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada kalp krizinden vefat eden kişinin cenaze törenine katılan Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:08Cenazede dernek başkanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
'de yonca balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada kalp krizinden vefat eden kişinin cenaze törenine katılan Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Cezmi Yıldırım ve maktul Bekir Barbaros'un yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumundan gelen raporu okuyarak dosyaya ekledi.
Savcısı mütalaasında sanığın "kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Yıldırım, "Çok pişmanım, keşke yaşanmasaydı." dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'a, "kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Olay
Kayseri'de 2 Ekim 2018'de merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde yonca balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavga sırasında fenalık geçiren Rıfat Yıldırım, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Ertesi gün, merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'deki Mithatpaşa Merkez Camisi'nin bahçesinde Rıfat Yıldırım'ın cenaze töreni esnasında camiye gelen Bekir Barbaros, Cezmi Yıldırım tarafından silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Otomobille kaçan saldırgan gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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