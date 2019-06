Cenazede fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Hamdi Alkan, eleştirilere ateş püskürdü

Usta oyuncu Enis Fosforoğlu, önceki gün hayatını kaybetti. Düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Fosforoğlu'nun cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Cenazeye katılan Selen Görgüzel, hocasının tabutu başında gözyaşlarına boğuldun Hamdi Alkan da arşiv yapmak için tabut başındaki eşinin fotoğrafını çekti. Bu görüntülerin ardından eleştiri yağmuruna tutulan Alkan, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak fotoğraflara açıklık getirdi.

"YANLIŞ BİLGİ VERİYORSUNUZ"

Canlı yayında konuşurken sinirlerine hakim olmayan Alkan eşini ve kendisini şu sözlerle anlattı: "Yorumlarınızı dinledim ve çok üzüldüm. Bu fotoğraf selfie midir niye yanlış bilgi veriyorsunuz? Meslektaşlarınız bunu paylaşarak bizi linç ediyorlar. Bu beyefendi hocamız eşimin babası gibi sevdiği insan. Ben kendi babamı da çektim siz çekmeyebilirsiniz. Bu sizi ilgilendirir mi? Bu benim özelim. Sizde gelin ben sizi 250 tane fotoğrafınızı çeker kavga eder gibi gösteririm. Selen'e 'Sarıl canım ben fotoğrafı çekerim' dedim çünkü ben arşivci adamım. Ben Enis Fosforoğlu'nun belgeselini yaptığını zaman bu fotoğrafı da paylaşabilirim. Bunu kimse engelleyemezler.

"BU KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Burada yanlış olan ne? Evet bu dünyanın her yerinde haberdir ama kötü bir haberdir. Çok sinirliyim şu an. Peki bu adam 15 gündür hastanede yattı kimse haber yapmadı. Ama şimdi herkes ölümüne nemalanıyor. Benim babamında tabutunu fotoğrafı var. Ben bunu çekerim arşiv de yaparım bu kimseyi ilgilendirmez mahremim bu. Biz gerizekalı mıyız ya bunu yapacak kadar? O çeken arkadaşla da yargı karşısında karşılaşacağız. Ben çok üzüldüm bu duruma çok beddua alıyorum. Ben ya da Selen bunu yapar mı siz bizi tanıyorsunuz. Dünyanın her yerinde bunu yapan binlerce insan var. O fotoğrafı çeken arkadaşı da biliyorum. Ben bunu sosyal medyamda paylaşsaydım yerden göğe kadar haklı olurdunuz ama paylaşmadık.

"BU HABER DEĞİL KÖTÜ NİYETTİR"

Bu fotoğraf bizim kendi özelimiz, biz bunu ileride çocuğumuza falan gösterebiliriz. Haber yapma özgürlüğü var ama tırnak içinde poz verdiler derlerse ben buna kızarım. Bana gazetecilik öğretiyorsunuz bu bir haber değil, kötü niyettir. Ekrem İmamoğluna yaptıkları gibi adam elini kaldırdı ama tokat attı dediler. Bu fotoğrafları tabi ki de çekecekler ama tam Selen'in kafasını kaldırdığı andaki fotoğrafı haber yapmaları vurgudur. Arşivimde tahmin etmediğinizden fazla cenaze fotoğraf var. O tabut bir daha gelmeyecek o an bir daha olmayacak ben herhalde çekerim. Ben cehaletle uğraşıyorum. Biz Enis Fosforoğlu'nun son 15 gününde hep yanındaydık. "