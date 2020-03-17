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CENAZEDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

İSTANBUL Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde koronavirüs önlemi ne dikkat çekildi.

17.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:35
CENAZEDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

İSTANBUL Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde koronavirüs önlemi ne dikkat çekildi.

İstanbul Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu  uzun süredir tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti. 79 yaşında ölen Ustaosmanoğlu için bugün öğlen namazından önce 11.00'da Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı  Atila Aydıner ile Ustaoğlu'nun öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede Ustaosmanoğlu için helallik alındı, dua edildi. Camii görevlileri cenaze namazı başlamadan önce koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu. Cenazeye katılan kişilerin yakın mesafede durmamaları ve  tokalaşmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı.  Cenazede bazı vatandaşların maske takarak önlem aldığı görüldü.  Törenin  ardından cenaze Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin getirilişi

-Cenaze namazından görüntü

Cenazenin götürülüşü

-Genel ve Detaylar


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Kaynak: DHA

Etiketler : Abdullah ustaosmanoğlu, Kuran-ı Kerim, İstanbul, Güncel

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