CENAZEDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
İSTANBUL Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde koronavirüs önlemi ne dikkat çekildi.
17.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:20
İSTANBUL Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde koronavirüs önlemi ne dikkat çekildi.
İstanbul Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu uzun süredir tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti. 79 yaşında ölen Ustaosmanoğlu için bugün öğlen namazından önce 11.00'da Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Ustaoğlu'nun öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede Ustaosmanoğlu için helallik alındı, dua edildi. Camii görevlileri cenaze namazı başlamadan önce koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu. Cenazeye katılan kişilerin yakın mesafede durmamaları ve tokalaşmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı. Cenazede bazı vatandaşların maske takarak önlem aldığı görüldü. Törenin ardından cenaze Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.
İstanbul Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu uzun süredir tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti. 79 yaşında ölen Ustaosmanoğlu için bugün öğlen namazından önce 11.00'da Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Ustaoğlu'nun öğrencileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede Ustaosmanoğlu için helallik alındı, dua edildi. Camii görevlileri cenaze namazı başlamadan önce koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu. Cenazeye katılan kişilerin yakın mesafede durmamaları ve tokalaşmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı. Cenazede bazı vatandaşların maske takarak önlem aldığı görüldü. Törenin ardından cenaze Edirnekapı mezarlığında toprağa verildi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :CENAZEDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Etiketler : Abdullah ustaosmanoğlu, Kuran-ı Kerim, İstanbul, Güncel
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