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Cenazede koronavirüs önlemleri

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden babası Kemal Balcı'nın (82) cenaze töreninde, koronavirüs önlemi olarak maske ve eldiven dağıtıldı.

19.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:57
Cenazede koronavirüs önlemleri
EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden babası Kemal Balcı'nın (82) cenaze töreninde, koronavirüs önlemi olarak maske ve eldiven dağıtıldı. Taziyelerin gönül selamı ile kabul edildiği cenazede, cemaat birer metre mesafeyle saf tuttu.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın babası Kemal Balcı, rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybetti. Balcı için bugün Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye gelenlere maske ve eldiven dağıtılarak, ellere kolonya döküldü.  Aile, taziyeleri gönül selamıyla kabul etti.

Vakit namazlarının tedbir amaçlı kılınmaması nedeniyle ezan okunduktan sonra cenaze namazına geçildi. Namazı kıldıran Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit, cemaatin, cenaze namazını birer metre mesafeyle saf tutarak kılmasını istedi.

Kemal Balcı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye, Balcı ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


- Keşanedirne
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Kaynak: DHA

Etiketler : Yakup Balcı, Balcı, Keşan, Güncel

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