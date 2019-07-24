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Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

24.07.2019 08:45 Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay'da katıldıkları cenaze töreninden dönenleri taşıyan Ali T. idaresindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, Yukarı Soku mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli yaptığı incelemede, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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