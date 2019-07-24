Cenazeden dönenleri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cenazeden dönenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Korkunç kaza sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

REFÜJE ÇARPARAK TAKLA ATTI

Alınan bilgiye göre, Hatay'da katıldıkları cenaze töreninden dönenleri taşıyan Ali T. idaresindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, Yukarı Soku mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;