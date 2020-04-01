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Cenazeden sonra tabutu yaktılar

ZONGULDAK'ta hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın (71) taşındığı tabut, cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler tarafından yakıldı.

01.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:50

ZONGULDAK'ta hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın (71) taşındığı tabut, cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler tarafından yakıldı.

Zonguldak Birlik Mahallesi'nde Şerafettin Savaş, hayatını kaybetti. Savaş'ın cenazesi, bugün öğlen kılanan cenaze namazının ardından özel kıyafetli ekipler tarafından Birlik Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Savaş'ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı. Tabutun neden yakıldığı belirtilmezken, Savaş'ın rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.


Cenazeden sonra tabutu yaktılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel

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Zonguldak'ta cenazeden sonra tabutu yaktılar
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