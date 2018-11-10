Cenazelerin Tekrar Karışmaması İçin Nöbet Tuttular

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:25



10 Kasım 2018 Cumartesi 16:25

YANLIŞLIK sonucu Adana'dan alınarak Aksaray'da defnedilen Saliha Öztürk'ün (67) mezardan çıkarılan cenazesi tekrar Adana'ya getirildi. Ailesine teslim edilen cenaze Adana'da ikinci kez toprağa verildi. Adana'da kalan Şaziye Öztürk'ün (55) cenazesi ise Aksaray'a götürülüp defnedildi. Saliha Öztürk'ün yakınları yeni bir yanlışlık olmaması için tabutun başında nöbet tuttu.Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gören soyisimleri aynı olan Şaziye Öztürk ve Saliha Öztürk, 2 gün önce yaşamlarını yitirdi. Şaziye Öztürk'ün yakınları, sabah erken saatlerde cenazelerini teslim almak için hastanenin morguna geldi. Morg görevlisi isimleri karıştırınca Şaziye Öztürk'ün yakınlarına yanlışlıkla 16 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Saliha Öztürk'ün cenazesini teslim etti. Acılı aile, Saliha Öztürk'ün cenazesini Şaziye Öztürk diye Aksaray Cankıllı Mahallesi'nde toprağa verdi. Saliha Öztürk'ün yakınları da cenazelerini teslim almaya geldiklerinde cenazesinin kendilerine ait olmadığını görünce şok oldu. Durumu hastane yetkililerine bildiren Saliha Öztürk'ün oğlu Ulus İritaş, cenazelerin karıştığını burada öğrendi. Tutanaklara bakan yetkililer, cenazenin Şaziye Öztürk'ün yakınlarına teslim edildiğini tespit etti. Bunun üzerine İritaş, annesinin cenazesini alan kişilere ulaşarak durumu anlattı.Olayın ardından Adana Valiliği de konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililerin talimatıyla, Saliha Öztürk'ün Aksaray'daki cenazesi mezardan çıkartılarak Adana'ya getirilirken, Şaziye Öztürk'ün cenazesi ise Aksaray'a götürüldü.İKİNCİ KEZ TOPRAĞA VERİLDİAnnelerinin cenazesine kavuşan Ulus İritaş ve Mehmet İritaş bu kez morg önünde nöbet tuttu. Buruk Mezarlığı'ndaki musalla taşına konulan Saliha Öztürk'ün torunları ise, tabut başında cenaze namazını saatine kadar bekledi. Kılınan cenaze namazının ardından, Saliha Öztürk, ölmeden önce boşandığı ancak daha sonra tekrar barışarak resmi nikah kıymadığı eski eşi Münir İritaş'ın mezarının karşısına defnedildi.Ulus İritaş ise, "Babamın vasiyetini yerine getirdik. Basına teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız annemizin cenazesini bu kadar erken alıp defnedemezdik" dedi. Mehmet İritaş ise, " Annemizi nihayet defnettik, cenazemiz tekrar karışmasın ise, sabahtan beri nöbet tuttuk" dedi.- Adana