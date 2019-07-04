04.07.2019 15:27
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Öldü zannedilen Hintli genç cenaze düzenleneceği sırada canlandı!

Öldü zannedilen Hintli genç cenaze düzenleneceği sırada canlandı!

Hindistan'nın Lucknow şehrinde öldü diye cenaze hazırlıklarına başlanan gencin son anda yaşadığı fark edildi.

Hindistan'da öldü denilen genç ailesi tarafından eve götürülünce hareket etmeye başladı. Hastaneye kaldırılan gencin henüz beyin ölümünün gerçekleşmediği anlaşılarak, yaşam destek cihazına bağlandığı belirtildi.

Olay, Hindistan'ın Lucknow şehrinde gerçekleşti. Doktorlar, 21 Haziran günü kaza geçiren Mohammad Furqan'ın ailesine öldüğünü söyledi. 1 Temmuz'da cenazesi ambulansla eve getirilen Furqan'ın hareket ettiğini gören ailesi, onu hemen başka bir hastaneye götürdü. Götürdükleri hastanedeki doktorlar, Furqan'ın durumunun kritik olduğunu ancak beyin ölümünün gerçekleşmediğini belirtti. Mohammad Furqan, yaşam destek cihazına bağlandı.

"CENAZE İÇİN HAZIRLANIYORDUK"

Yerel medyaya konuşan abi Mohammad Irfan, "Perişan olduk ve cenaze için hazırlanıyorduk. Sonra Furqan'ın bedeninde hareket görünce onu hemen hastaneye götürdük. Doktorlar, Furqan'ın ölmediğini söylediler ve onu solunum destek cihazına bağladılar" dedi.
Kaynak: DHA
Hindistan, Lucknow, Dünya

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