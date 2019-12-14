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Cenazeye giden aile kazada yok oldu

Kırşehir'de Ankara istikametinden gelen otomobilin yoldan çıkarak otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen kaza da bir aile yok oldu.

14.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:07Cenazeye giden aile kazada yok oldu
'de istikametinden gelen otomobilin yoldan çıkarak otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen kaza da bir aile yok oldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara karayolu Özbağ mevkinde meydana gelen kazada Belediyesi'nde görevli Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil yoldan çıkarak Kayseri'den gelen Mustafa Köseoğlu yönetimindeki 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada; otomobilde bulunan Hacı Salih Çiçek, Yasin Çiçek ve Seda Çiçek hayatını kaybetti. Merve Nur Çiçek ise ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Çiçek'in tedavisi sürüyor. Çiçek ailesinin Akçakent ilçesinden Kırşehir'de bulunan bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittiği öğrenildi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile birlikte İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'in incelemelerde bulunduğu kaza yerinde polis çalışmalarını sürdürüyor. - KIRŞEHİR

Akçakent, Kırşehir, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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