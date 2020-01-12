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Cenazeye giden araç takla attı: 5 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yakınlarının cenazesine giden araç takla atarak tarlaya uçtu.

12.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:37Cenazeye giden araç takla attı: 5 yaralı
'nın ilçesinde yakınlarının cenazesine giden araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kula'ya bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yakınlarının cenaze törenine katılmak için Esenyazı Mahallesi'ne giden yolda seyreden Mehmet Ö. (39) idaresindeki 35 TS 595 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Ö. (39) ve yolcu olarak bulunan Emine Ö. (38), Ramazan Ö. (34), Ali Ö. (33) ile Alime İrem Ö.'ye (16) ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralıları ambulansta Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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