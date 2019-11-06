Haberler » 3. Sayfa » Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

- Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralıKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, içinde cenaze törenine gidenlerin olduğu otomobilin kavşakta minibüsle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

06.11.2019 01:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:45
- Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, içinde cenaze törenine gidenlerin olduğu otomobilin kavşakta minibüsle çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bartın istikametinden Karabük'e gelen Hamit Kayık yönetimindeki 67 AAL 862 plakalı otomobil, Bartın - Kastamonu kavşağından dönüş yaptığı sırada Hasan B'nin kullandığı 78 M 6027 plakalı minibüsle çarpıştı.
Sürücülerin yara almadığı kazada, otomobilde bulunan Recep Y., Meryem Y., Hatice S. ve Meryem K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Sürücü Hamit Kayık, kazanın biranda olduğunu ve anlayamadıklarını söyleyerek, "Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinden geliyorduk. Ankara'da cenaze töreni vardı ona gidiyorduk. Önümde kamyon gidiyordun bende arkasındaydım. O döndü bende dönerken birden minibüsün vurduğunu gördüm" dedi.
Cenazeye giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:07 86 yaşındaki adam kendini astı
11:07 Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...
11:09 Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı
11:07 Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada
11:02 Tayland'da kontrol noktasına saldırı: 15 ölü
10:25 Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
00:43 Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
6.11.2019 11:21:12