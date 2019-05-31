Cenazeye giderken kaza geçirdiler

Kastamonu
'nun Hanönü
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İstanbul
'dan Samsun
'un Alaçam
ilçesine giden Mustafa Kara
idaresindeki 34 BY 0124 plakalı otomobil, Hanönü ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ramazan Aydın
(46) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile beraberindeki Özcan Şen, Şükrü Gümüş
, Dilek ve Nazlı Kara yaralandı.
Ambulanslarla Taşköprü
ve Kastamonu Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Devrilen araçtaki kişilerin Samsun'un Alaçam ilçesinde bir yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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