Cenazeye katılan 139 kişiye ev karantinası

Manisa'nın Kula ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle eşi vefat eden 73 yaşındaki İsa Tezcan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından cenazeye katılarak bu kişiyle temasta bulunan 139 mahalle sakini evde karantinaya alındı.

02.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:53
Manisa'nın Kula ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle eşi vefat eden 73 yaşındaki İsa Tezcan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından cenazeye katılarak bu kişiyle temasta bulunan 139 mahalle sakini evde karantinaya alındı.
Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde 30 Haziran'da kılınan cenaze namazı ve sonrasındaki taziye ziyaretlerinin ardından rahatsızlanan İsa Tezcan'da Kovid-19 tespit edilmesinin ardından başlatılan filyasyon çalışması tamamlandı.
Sağlık ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında evleri tek tek ziyaret ederek yaptığı taramada 139 mahalle sakininin cenaze töreninde İsa Tezcan ile temas ettiği belirlendi.
Yapılan testlerde mahalle sakinlerinde İsa Tezcan dışına başka bir pozitif vakaya rastlanmazken 139 kişiye ev karantinası uygulanmaya başladı.
Narıncalıpıtrak Mahalle Muhtarı Eşref Yağcı, yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığa kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Mahalle sakinlerinin daha duyarlı olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları için camimizden anonslarımızı yapıyoruz. Gayretle çalışan sağlık ekiplerimize ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. İnşallah tez zamanda bu durumdan kurtulacağız." dedi. Cenazeye katılan 139 kişiye ev karantinası

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Kula, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Cenazeye katılan 139 kişiye ev karantinası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:23: Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, 23 saat sonra dövülmüş halde bulundu: 2 gözaltı(2) - Haber 18:23: Jandarma sürücülerin hayatı için kolları sıvadı - Haber 18:23: İl Sağlık Müdürü Polat, normalleşme sürecinde hijyen kurallarına uyulması konusunda uyardı - Haber 18:23: Sivas'ta kardeşinin iliğiyle hayata tutunan öğrenciye diplomasını rektör evinde verdi - Haber 18:22: Gaziler diyarından şehitler diyarına - Haber 17:41: Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı - Haber 17:11: Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı - Haber 13:24: Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek - Haberler 00:53: Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı - Haberler