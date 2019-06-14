14.06.2019 09:53
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Çenesinden girip şah damarının yanından çıktı

Çenesinden girip şah damarının yanından çıktı

Antalya'da bir arkadaşının evine ziyarete giden 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının kardeşinin kaza ile dokunduğu havalı tüfekten çıkan kurşun çenesinden girerek, şah damarının yanından çıktı.

Antalya'da bir arkadaşının evine ziyarete giden 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının kardeşinin kaza ile dokunduğu havalı tüfekten çıkan kurşun çenesinden girerek, şah damarının yanından çıktı.

Olay, Aksu İlçesi Pınarlı Mahallesinde meydana geldi. İlçede yaşayan 16 yaşındaki P.A önceki gün kız arkadaşının yanına gitmek üzere evden ayrıldı. Kız arkadaşının evine giden genç kız, arkadaşı ile oturduğu sırada kız arkadaşının erkek kardeşi M. elinde bulunan havalı tüfeğin tetiğine yanlışlıkla dokundu. Tüfekten çıkan kurşun genç kızın çenesinden girerek, şah damarının hemen yanından dışarı çıktı. Olay sonrası Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, hemen tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu olan kızın babası, "Verilmiş sadakamız varmış. Kızımın arkadaşı yanlışlıkla tetiğe dokunuyor. Çenesinden giren kurşun, şah damarının hemen yanından çıkıyor. Allah korusun şah damarını yırtabilirdi. Ailelere burada çok önemli görevler düşüyor. Bu tür silahları çocuklarımıza verirken daha dikkatli olalım. Onları kontrol edelim. Biz şikayetçi olmadık. Kaza ile olan bir olay. Allah kimseye yaşatmasın" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa

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