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Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çenesine dayadığı pompalı av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunarak eşinin yanına getirilmesini isteyen şahıs, polisin uzun uğraşları sonunda silahıyla birlikte polise teslim oldu.

06.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:29Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çenesine dayadığı pompalı av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunarak eşinin yanına getirilmesini isteyen şahıs, polisin uzun uğraşları sonunda silahıyla birlikte polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Antalya Caddesi üniversite durağı yanında bir kişinin elindeki tüfekle havaya ateş açtıktan sonra çenesine dayayarak intihar girişiminde bulunduğu yönünde yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kaldırım üzerinde elindeki kısa namlulu pompalı av tüfeğini çenesine dayayarak eşinin yanına getirilmesi talebinde bulunduğu öğrenilen O.Z. isimli şahsı, polis ekipleri silahını bırakması konusunda ikna edebilmek için uzun süre dil döktü. Çevrede toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışılırken polisin eşiyle görüştürüleceği sözünü vererek şahsı ikna etme çabası bir süre sonra sonuç verdi. Elindeki silahı teslim eden şahıs polis ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

İntihar girişiminde bulunan şahsın, kendisini terk eden eşinin güvenlik güçleri tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. - KONYA

Konya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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