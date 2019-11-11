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Cenevre'de kritik görüşme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs, Cenevre'de bir araya geldi.

11.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:10Cenevre'de kritik görüşme
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs, 'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cenevre'de Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran ile BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlığında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile ülkemizin ilgili heyetleri arasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Heyetler bir sonraki görüşmeler için ülkemizde biraraya geleceklerdir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz, Suriyeliler için kalıcı çözümler dahil olmak üzere mültecilere ilişkin tüm konularda BMMYK ile işbirliği yapmayı sürdürecektir" denildi.
(İHA)

Birleşmiş Milletler, Yavuz Selim Kıran, Cenevre, Güncel

Kaynak: İHA

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