Cenevre'de üçlü zirve! Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini açıkladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Otto Pedersen

"SURİYE'DE SİYASİ BİR ÇÖZÜM OLMALI"

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, salı akşamı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la bir araya geleceğini duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM gözleminde Çarşamba günü gerçekleşecek kritik toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pedersen, Suriye genelinde siyasi bir çözüm olması gerektiğini dile getirdi.

Çarşamba günü Suriye'den 150 kişilik bir heyet Cenevre'ye giderek temaslarda bulunacak.