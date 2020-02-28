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Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Cenevre'de gelecek hafta başlaması planlanan otomobil fuarı, dünya genelinde büyük endişeye neden olan korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

28.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:09Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Çin'den yayılan ve ülkeleri sınırlarını kapatmaya kadar götüren korona virüsüne karşı bir önlem de 'den geldi. Geçtiğimiz hafta korona virüsü endişesi nedeniyle binden fazla kişinin katılacağı tüm etkilikleri durdurma kararı alan İsviçreli yetkililer, Otomobil Fuarı'nı da iptal etti.

"BU DURUMDAN ÜZGÜNÜZ"

Gelecek hafta Cenevre kentinde gerçekleştirilmesi planlanan otomobil fuarının organizatörü Palexpo Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Maurice Turrettini yaptığı açıklamada şovun iptal edildiğini duyurdu. Turrettini açıklamasında, "Bu durumdan üzgünüz. Ancak tüm katılımcıların sağlığı bizim ve katılımcılarımızın en önemli önceliğidir. Bu, bir zorunlu gerekçe ve Cenevre'de büyük yatırım yapan yatırımcılar için büyük bir kayıp" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dünya genelindeki toplam vaka sayısı 83 bin 898'e yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Cenevre, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 16:49:37