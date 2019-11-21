Haberler » Güncel » Çeneye Küçük dokunuşlarla gelen güzellik - Haber

Çeneye Küçük dokunuşlarla gelen güzellik

Son zamanlarda sıklıkla tercih edilen çene dolgusu operasyonu, yüz hatlarını belirginleştirmek isteyenler için harika bir seçimdir.Medikal Estetik Uzmanı Dr.Meltem Ayran konu hakkında önemli bilgiler verdi.

21.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:52Çeneye Küçük dokunuşlarla gelen güzellik

Çene projeksiyonu yüz estetiğinde oldukça önemlidir. Özellikle yüzde yakalamaya çalıştığımız V-Shape dediğimiz görüntüyü yakalamada elmacık kemikleri ve çene ön plana çıkar. Profilden bakıldığında çene, burun ve dudaklara göre geride kalıyorsa, yüzün diğer yapılarına göre çene formasyonu büyük ya da geniş kalıyorsa, yaşla birlikte oluşan ama genç yaşlarda da görülen çenenin yukarı doğru kıvrılması ve çene hattını daha gergin göstermek için çene dolgusu yapılabilir.

Hyaluronik asit ya da Kalsiyum Hidroksiapatit bazlı dolgularla 15-20 dakikalık bir sürede daha formda bir yüze sahip olabilirsiniz.Çenesi yapısal olarak geride olan kişiler, çene protezi ameliyatı yerine dolgu uygulamasıyla çoğunlukla istedikleri görünüme kavuşurlar.İşlem sonrasında hafif kızarıklık, şişlik olabilir ve bu şikayetler 2-3 saat içinde geçer.İşlem sonrasında morluk olmaması için, birkaç gün önceden ağrı kesici gibi ilaçların alınmaması, omega3, e vitamini kullanımının kesilmesi, bir gün önceden alkol alınmaması, işlem sonrasında ağır egzersiz yapılmaması gibi önlemler alınması faydalıdır. Arnica ağızdan tablet ya da granül formunun işlemden 2-3 gün önceden alınmayabaşlanması morluk olasılığını azaltır.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
21:00 2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı
20:59 - Filistinli çocuklar İsrail'i protesto etti
20:59 "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" Fransa'da başladı
20:58 - İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı
20:56 Dünyaca ünlü şef ve gurmeler buluştu
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:51 MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:04 Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Bütçede para var
09:55 Yunan askerleri, göçmenleri silahla dövüp Türkiye'ye gönderdi
21.11.2019 21:03:34