Çengelköy Davasında Karar Açıklandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:16



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:16

İstanbul Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında, "anayasayı ihlal" suçundan 26 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 57 er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere 64 sanığın ise beraatine karar verdi. 15 Temmuz darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen karar duruşmasına 48 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerine karar verilmesine talep etti. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 26 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 8 sanığı da aynı suçtan 'İyi hal' indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. 14'ü polis olan toplam 16 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti 57'si sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise suç tarihinde iradelerinin komutanları tarafından fesata uğratıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.(İHA)