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ÇENGELKÖY'DE METRUK EVDE YANGIN

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHAÜsküdar Çengelköy Mahallesi'nde metruk bir evde yangın çıktı.

30.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:55ÇENGELKÖY'DE METRUK EVDE YANGIN

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ DHA

Üsküdar Çengelköy Mahallesi'nde metruk bir evde yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çengelköy Mahallesi Orhan Seyfi Orhon Caddesi Sağlık Sokak'ta saat 17.00 sıralarında metruk bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzüne yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Evin daha önceden boşaltıldığı öğrenilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-genel ve detay



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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