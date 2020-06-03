ÇENGELKÖY'DE OYUNCU GAMZE TOPUZ'UN KÖPEKLERİNE ÇİVİLİ KEMİK ATTILAR

OYUNCU Gamze Topuz, evinde beslediği köpeklerine çivili kemik atıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

03.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:54
OYUNCU Gamze Topuz, evinde beslediği köpeklerine çivili kemik atıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. Kemikteki çivinin ayağına batmasıyla olayın farkına vardığını belirten Çelik, "Bunu bir insanın yapabilmesi için ya şizofren olması lazım ya da akli dengesinin yerinde olmaması lazım. Çok şükür benim ayağıma battı, hayvanlarıma bir şey olmadı" diye konuştu.
Olay, Çengelköy'de geçtiğimiz Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Oyuncu Gamze Topuz, işten döndüğünde evinin bahçesinde ayağına bir şeyin takıldığını fark etti. Eline aldığında ise çivilerin çakıldığı kemikten oluşturulan bir düzeneğin olduğunu gördü. Dehşete kapılan Topuz, karakola giderek evde beslediği 7 yaşındaki 'Cango' ve 6 aylık 'Bold Pilot' isimli köpeklerinin hedef alındığını belirtip şikayetçi oldu.
Topuz "Cuma günü sabah saat 11.00'de işe gittim. Akşam saat 22.00 civarı evime geldim. Geldiğim zaman köpeklerim bahçedeydi. Hiç kimsenin buraya çıkması mümkün değil, yüksek set duvarım var. Tam içeriye girerken ayağıma battı, ayağıma batınca ilk başta ben anlamadım karanlıkta. İçeriye girip bahçenin ışığını yaktım. Sonra kemiği elime alıp 5 dakika boyunca ne olduğunu anlamaya çalıştım. Çünkü hayatımda ilk kez böyle bir düzenek, tuzak görüyorum. Anlayamıyorum bu bir kemik ve üzerinde çiviler var. Sonra çıplak ayakla dışarıya çıktım. Komşularımın kapılarını çaldım, 'Sizin bahçenize böyle bir şey atıldı mı? Köpeklerinize bakar mısınız?' diye ağlayarak uyardım. Güvenlik görevlilerini çağırdım. Çengelköy Emniyet Müdürlüğü'ne gidip şikayette bulundum. Hala peşindeyim, hem kendi hayvanlarım için hem de dışardaki sokak hayvanları için mücadeleme devam edeceğim. Çünkü bunu bir insanın yapabilmesi için ya şizofren olması lazım ya da akli dengesinin yerinde olmaması lazım. Çok şükür benim ayağıma battı, hayvanlarıma bir şey olmadı" diye konuştu. ÇENGELKÖY’DE OYUNCU GAMZE TOPUZ’UN KÖPEKLERİNE ÇİVİLİ KEMİK ATTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Gamze Topuz, Güncel, Haber

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